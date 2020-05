Jennifer Montag im Portrait : Die schnellste Frau unterm Bayer-Kreuz

Schnell, dynamisch, erfolgreich: TSV-Sprinterin Jennifer Montag in Aktion. Foto: Wolfgang Birkenstock

Leverkusen 100-Meter-Spezialistin Jennifer Montag darf sich nach ihrer Teilnahme an der WM 2019 in Doha zurecht Hoffnungen auf die Olympischen Sommerspiele in Tokio machen. Die Sprinterin des TSV Bayer 04 sagt: „Wenn ich die Zeiten laufe, die wir uns vorstellen, habe ich zumindest eine Chance.“

Ihre Reisetasche hatte Jennifer Montag in Gedanken wohl schon gepackt. Mit anderen Spitzenathleten des TSV Bayer 04 wäre die Sprinterin vor wenigen Wochen nach Südafrika ins Trainingslager geflogen und anschließend weiter in die USA, wo die ersten Wettkämpfe der Sommersaison hätten stattfinden sollen. Durch die Corona-Krise wurden die Pläne jedoch zunichtegemacht. „Als die Trainingslager abgesagt wurden, war ich zunächst geschockt und auch traurig“, sagt Montag, die zugleich aber auch das Positive sieht: „Andererseits habe ich nun ein Jahr mehr Zeit, um mich auf Olympia vorzubereiten und meine Chance zu nutzen.“

Seit 2014 startet Montag für den TSV Bayer 04. Zu Beginn ihrer Laufbahn in Leverkusen prüften entzündete Kreuzbänder, eine Knochenabsplitterung am Fußballen sowie eine angeborene Verengung am Übergang zwischen Niere und Harnleiter die Leidensfähigkeit der Sprinterin und Weitspringerin. „Seit meiner Nieren-OP habe ich keine Schwierigkeiten mehr und es geht nur noch bergauf“, sagt sie. Die sportliche Entwicklung der gebürtigen Dormagenerin lässt sich an ihren Erfolgen in den vergangenen Jahren ablesen. 2017 und 2018 feierte sie erste größere nationale und internationale Siege, wurde 2019 mit der deutschen 4x-100-Meter-Staffel U23-Europameisterin und war zudem als Staffel-Ersatzläuferin bei den Weltmeisterschaften in Katar dabei. Montags Bestzeit über 100 Meter liegt bei 11,29 Sekunden. Damit ist sie die derzeit schnellste Frau unter dem Bayer-Kreuz.

Info Aus Dormagen nach Leverkusen Bisherige Vereine LAV Bayer Uerdingen Dormagen, TSV Bayer 04 (seit 2014) Erfolge U20-Europameisterin 2017, U23-Europameisterin 2019 (jeweils 4x100-Meter), Deutsche U23-Meisterin 2018 (100 Meter)

Vor allem die Teilnahme an der WM 2019 hat der Spitzenathletin einen Schub in Sachen Selbstvertrauen gegeben. „Das war eine super Erfahrung. So konnte ich sehen, wie es bei den ganz Großen abläuft“, betont Montag. Sie habe fasziniert, „wie wir als Einzelsportler dennoch als Team funktioniert haben. Alle haben sich gegenseitig unterstützt.“ Im zehn Jahre älteren Sprint-, Trainings- und Vereinskollegen Aleixo-Platini Menga habe sie zudem jemanden, der ihr mit Rat und Tat zur Seite stehe. „Platini ist mein Bodyguard“, sagt Montag. „Er unterstützt mich, nimmt mich überall hin mit und achtet einfach darauf, dass ich die Branche richtig kennenlerne.“

Zur Leichtathletik fand Montag über ihre Eltern. Schon Mutter Cornelia und Vater Wolfgang wurden von Montags jetzigem Coach Hans-Jörg Thomaskamp trainiert. Richtig für den Sport begeistert habe sich die ausgebildete Kauffrau für Büromanagement allerdings erst ab der 6. Klasse. „Vorher hatte ich nicht wirklich Lust, regelmäßig zum Training zu gehen“, erläutert die 22-Jährige. Inzwischen ist aus ihr eine Kandidatin für die Olympischen Spiele geworden. „Früher dachte ich, dass ich dafür noch nicht gut genug sei“, sagt Montag. Durch die Europameisterschaften in der U20, der U23 und auch durch die Team-EM sei sie aber „die kleinen Schritte gegangen“, habe sich entwickelt und sehe Olympia inzwischen als „realistisches Ziel“.

Die Konkurrenz um ein Ticket für die auf 2021 (23. Juli bis 8. August) verlegten Sommerspiele in Tokio ist freilich groß. „Im Sprint sind wir sehr stark besetzt“, berichtet Montag. Es komme darauf an, wer zum richtigen Zeitpunkt fit und in Form sei. „Nicht zuletzt durch meine WM-Teilnahme habe ich aber sicher meinen Fuß in den Staffel-Pool gesetzt. Wenn ich die Zeiten laufe, die wir uns vorstellen, habe ich zumindest eine Chance auf die Spiele in Tokio.“

Bei sich selbst sieht Montag noch viel Raum für Verbesserungen. „Ich weiß, dass ich wesentlich mehr zeigen kann, als ich es bisher getan habe“, betont sie. „Ich will eine tiefere Elf laufen und mindestens meine persönliche Bestleistung verbessern. Darüber hinaus will ich mich über die 200 Meter versuchen und habe nach einem Jahr Pause zudem wieder begonnen, im Weitsprung zu trainieren.“