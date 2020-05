Bis 30. Mai : LTV erhält Aufschub

Leichlingen Die Zukunft des Leistungshandballs in Leichlingen ist nach wie vor ungewiss. Das neue entscheidende Datum ist der 30. Mai. „Es gibt nichts Finales und viele Fragezeichen“, sagt Handballabteilungsleiter Ralf Meier.

Der Leistungshandball in Leichlingen hängt weiter in der Luft. Immerhin: Um ein zukunftsfähiges Konzept zu erarbeiten, hat Meier nun Zeit bis zum 30. Mai. Ursprünglich konnte der LTV seine Lizenz nur bis zum 15. Mai ohne Konsequenzen an den Verband zurückgeben, nun ist an diesen Stichtag aber nur noch eine mögliche Regionalliga-Zugehörigkeit gebunden. Zieht der LTV bis dahin zurück, ist ihm ein Platz in der vierten Liga sicher, später könnte ein Sturz in viel tiefere Spielklassen erfolgen. Einen Neubeginn in der Regionalliga sehen die Beteiligten aber ohnehin nicht als Option. Wenn schon, dann soll es die dritte Liga sein. Auch, weil die Spieler und Trainer Lars Hepp wohl nur im semiprofessionellen Bereich zu halten sind – und der LTV mit Blick auf die Spielklasse eine reizvolle Adresse bleibt.