Fußball, Bezirksliga : Deniz Top behält die SSVg im Herzen

Heiligenhaus Vor exakt 30 Jahren hat Deniz Top mit dem Fußballspielen bei der SSVg Heiligenhaus begonnen, nun ist im Alter von 36 Jahren Schluss. Dem Bezirksligisten will er aber weiter mit Rat und Tat zur Seite stehen und dankt seinen Wegbereitern.

Top betont: „Es war mir immer eine große Ehre, das Vereinsemblem der SSVg auf der Brust zu tragen. Hierbei möchte ich mich bei allen Weggefährten und Wegbereitern – vor allem aber bei Peter Müller, Heinz Dedenbach, Bernd Wagner und Dietmar Grabotin – für ihre stetige Unterstützung und das in mich gesetzte Vertrauen von ganzem Herzen bedanken.“ Der Abwehrspieler mit dem Spitznamen „Toppi“ ergänzt: D„ie SSVg ist und bleibt immer mein Verein, jedoch glaube ich, dass es Zeit ist aufzuhören, da wir es nach dem Umbruch und dem Abstieg aus der Landesliga innerhalb der letzten zwei Jahre gemeinsam geschafft haben, das Untergangsszenario, bis in die Kreisliga durchgereicht zu werden, zu verhindern und die erste Mannschaft in der Bezirksliga zu stabilisieren. Ich werde der SSVg immer mit Rat und Tat zur Verfügung stehen.“