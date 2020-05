Insolvenz der „Pirates“ : Insolvenz-Beteiligte streiten öffentlich

Das Banner verweist auf das letzte Spiel, das die „Pirates“ des Leichlinger TV in der Dritten Liga absolviert haben: Die Handballer gewannen 32:29. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Im Zuge des Insolvenzantrags der für Leichlingens Drittliga-Handballer zuständigen Pima GmbH wird zunehmend deutlich, wie es zum plötzlichen Aus kommen konnte. Die Verantwortlichen schieben sich gegenseitig die Schuld zu.

Bei den Handballern des Leichlinger TV gibt es Redebedarf – nur sprechen die Beteiligten nicht mit-, sondern übereinander. Nach dem Insolvenzantrag der Pima GmbH, die den Spielbetrieb der Drittligamannschaft abwickelte, kritisierte deren Geschäftsführer Gerd Cremer den Gesamtverein scharf. „Keinen Cent“ habe der LTV seit Gründung der Pima im Juli 2008 in den Spielbetrieb der ersten Mannschaft investiert, dafür aber „Mitgliedsbeiträge der Spieler kassiert“, schrieb Cremer in einer Presse­erklärung.

Mit der öffentlichen Auseinandersetzung der ehemaligen Mitstreiter offenbarte sich ein Grundproblem beim LTV: Einen konstruktiven Austausch gab es zwischen den Verantwortlichen schon länger nicht mehr. Zwischen Cremer, der zuletzt immer mehr die finanzielle Last trug, und Hasenjäger, der die Gemeinnützigkeit des LTV nicht gefährden will, gab es offenbar unvereinbare Auffassungen darüber, wie die Rechnungen der Pima zu bezahlen sind.

Ändert sich an der Gemengelage nichts, droht der Neugründung ein Start unter schlechten Vorzeichen. Maßgeblich involviert sollte erneut Trainer Lars Hepp sein, die Zeichen stehen aber auf Abschied. Die aktuelle Mannschaft wird nicht zu halten sein. Zwischen Klub und Spielern herrscht ohnehin seit Wochen Funkstille. Dass viele Spieler in der vergangenen Woche erst aus den sozialen Medien von dem Insolvenzantrag erfuhren, schädigte das Binnenklima zusätzlich. Zudem wurde am Donnerstag die Vereins-Homepage abgeschaltet.