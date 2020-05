Amateurfußball in der Region : SVS startet mit Training in Kleingruppen

SVS startet mit Training in Kleingruppen

Amateurfußball in der Region

Rhein-Wupper Als einer der ersten Amateurklubs nimmt der Fußball-Landesligist SV Schlebusch am Montag wieder das Training auf. Beim FC Leverkusen und dem SV Bergfried müssen sich Spieler und Verantwortliche noch gedulden.

SV Schlebusch Der Landesligist aus Leverkusen hat sich umgehend mit dem Maßnahmenkatalog beschäftigt und nimmt am Montag mit der ersten Mannschaft wieder den Trainingsbetrieb auf. In Kleingruppen soll ab sofort wieder täglich auf der Sportanlage Im Bühl trainiert werden. Chefcoach Stefan Müller teilt sich die Arbeit mit seinen Assistenten Nicolas Hartl und Kristian Fischer auf. „Für uns im Verein bedeutet das einen hohen Mehraufwand“, sagt Müller. „Dennoch sind wir froh, dass wir wieder unserem Sport nachgehen können.“ Die Erfahrungen, die die Senioren machen, sollen zudem dabei helfen, den anderen Mannschaft im Verein ebenfalls eine baldige Rückkehr auf den Rasen zu ermöglichen.

Transfers Der FC Leverkusen hat sich mit Spielern aus der Mittelrhein- und Niederrheinliga verstärkt. Um wen es sich handelt, will Klubchef Michael Kunz Mitte der Woche bekanntgeben: „Die Spieler wollen zunächst noch die eigenen Vereine informieren. Wir sind uns aber einig.“

Mit Blick auf die Wiederaufnahme der Meisterschaft hat sich der Fußball-Verband Mittelrhein zuletzt geäußert, allen Vereinen eine zweiwöchige Vorlaufzeit zu geben. An einen reibungslosen Ablauf glaubt Müller jedoch nicht – zumal auch die Abstimmungsergebnisse über einen möglichen Abbruch der Spielzeit überaus knapp waren. „Ich beneide niemanden in den Entscheidungspositionen“, sagt der Coach. Derweil ist klar, dass Yannick Raufeiser den Klub verlässt. Den 27-Jährigen, der in den Senioren bislang ausschließlich das Trikot des SVS getragen hat, zieht es zum aktuellen Oberliga-Zweiten 1.FC Monheim. Noch ist allerdings offen, wann der Wechsel vollzogen werden kann.