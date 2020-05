Nach Abbruch der Saison : Volleyballerinnen des TSV bleiben in der Zweiten Liga

Leverkusen Die Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen spielen auch in der kommenden Saison in der zweithöchsten Spielklasse. Nicht mehr dabei sein wird dann Laura Walsh. Sie verlösst Leverkusen aus beruflichen Gründen Richtung Berlin.

Kurz nach Beginn der Corona-Pandemie sind im deutschen Volleyball die Konsequenzen gezogen worden. „Die leider nötige Entscheidung zum Saisonabbruch kam früh“, sagt Jürgen Rothe, Abteilungsleiter des TSV Bayer 04 Leverkusen. „Sportlich war das bitter, denn wir hätten sogar noch Erster werden können.“ Wichtiger ist für die Zweitliga-Volleyballerinnen aber, wie es in der kommenden Saison weitergeht. Die beruhigende Nachricht: Ein Rückzug kommt nicht in Frage.

Andere Vereine hat das Schicksal bereits ereilt. Der SV Bad Laer und RPB Berlin werden in der kommenden Saison nicht mehr mit den Leverkusenerinnen in der Nordgruppe der Zweiten Liga antreten. Auch in anderen Spielklassen der Männer und Frauen erklärten Klubs ihren Verzicht. „Es ist zu befürchten, dass noch mehr die Reißleine ziehen“, sagt Rothe. „Aber bei uns ist das ausgeschlossen. Wir haben mit Bayer einen sehr starken Partner an unserer Seite. Das ist nicht selbstverständlich, hilft uns gerade aber immens.“