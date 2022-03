Leverkusen könnte bis 2035 auf 180.000 Einwohner wachsen : Stadt müsste pro Jahr 520 Wohnungen bauen

Leverkusen Bezirksregierung legt Entwurf zu neuem Regionalplan vor. Stadt muss Stellungnahme abgeben. Politik fällt dabei auf: Es fehlt der Flächenverbrauch durch den Autobahnausbau. Die Verwaltung nimmt potenzielle Siedlungsflächen raus.

Von den 520 Wohnungen müssten 170 im Ein- und Zweifamilienhaussegment liegen, 350 im Bereich Mehrfamilienhäuser. In Hektar ausgedrückt: Leverkusen hat bis 2035 einen Flächenbedarf an Wohnbauland von 174 bis 251 Hektar. Die Siedlungsentwicklung am Bedarf ausrichten, das wird schwierig, denn der Platz ist einfach nicht da.

Bei den Potenzialflächen für allgemeine Siedlungs- und Gewerbebereiche, die im Regionalplan vermerkt sind, nimmt die Stadt für den neuen Reginaplan Areale raus. Etwa in Hitdorf wegen extremer Hochwassergefahr. 213 Hektar insgesamt will die Verwaltung zurücknehmen, 171 Hektar kommen hin zu. Macht im Ergebnis 42 Hektar weniger als das, was im aktuell rechtskräftigen Regionalplan steht. Dazu kommen nochmal 34 Hektar weniger aus drei Flächen in Bergisch Neukirchen und Steinbüchel wegen schutzwürdiger Böden. Macht insgesamt 76 Hektar weniger als im derzeitigen Regionalplan ausgewiesen sind. Folge: Die Stadt könne so die Wohnungsbau- und Gewerbebedarfe nicht decken, hieß es. Welche Flächen die Stadt konkret rausnehmen will, also an welchen Straßen diese liegen, mochte sie trotz deutlicher Nachfrage der Politiker vorerst nicht konkret sagen. Man arbeite mit dem Maßstab, den die Bezirksregierung vorgebe. In dem Umfeld sei es nicht Aufgabe, sich jetzt zu einzelnen Flächen zu äußern. Es handele sich derzeit nur um Potenzialflächen.