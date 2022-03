Leverkusener Fachbereichschefin vor Ruhestand : Vier Jahrzehnte im Netzwerk für die Jugend

„Meine Tür ist immer offen für alle“ nennt Angela Hillen einen der Grundsätze ihrer Arbeit. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Angela Hillen, Leiterin des städtischen Fachbereichs Kinder und Jugend, geht in den Ruhestand. Größte Herausforderung: die Integration des Bereichs Kindertagesstätten in ihr Ressort. In den nächsten Jahren will sie vermehrt reisen und singen – und Klavier spielen lernen.