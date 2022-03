Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Leverkusen : Blau und gelb – Schüler gegen den Krieg

Leverkusen Die Schüler formierten sich zu einem großen Peace-Zeichen.

(RP) Der Krieg in der Ukraine lässt niemand kalt und beschäftigt auch Kinder und Jugendliche sehr. Um ihre Anteilnahme und Solidarität symbolisch zum Ausdruck zu bringen, hat die Schülervertretung (SV) des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums eine Ukraine-Friedens-Aktion organisiert: Die Schüler, die in den Farben der ukrainischen Flagge gekleidet waren, stellten sich in Form eines großen Peace-Zeichens auf dem Sportplatz auf. Zu sehen bekamen dieses Zeichen nicht nur die Leverkusener Zuschauer – es erreichte auch Menschen aus der Ukraine persönlich wie Afina (13) und Dima (14) aus Odessa. Die Gäste einer Familie, deren Kinder das Gymnasium besuchten, hoffen, in Kürze auch auf die Schule gehen zu können. Die SV kündigt an, dass weitere Aktionen zugunsten von Geflüchteten geplant sind. Wer diese unterstützen möchte, kann sich auf der Homepage der Schule informieren. Foto: Schule