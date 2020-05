Kommunalwahl : Karl Schweiger tritt für die Bürgerliste bei der OB-Wahl an

Leverkusen Der gebürtige Bayer sitzt seit etlichen Jahren im Rat und war Vorsitzender des Umweltausschusses.

Die Bürgerliste Leverkusen schickt ihren Ratsfraktionsvize Karl Schweiger ins Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters am 13. September. Dies teilte die freie Wählergemeinschaft, die aktuell vier der 52 Ratssitze innehat, nach ihrer Kandidatenaufstellung zur Kommunalwahl mit. Schweiger, der eine Legislaturperiode lang repräsentativer Bürgermeister war, sitzt seit etlichen Jahren im Rat. Der gebürtige Bayer war Vorsitzender des Umweltausschusses. In der Ratsarbeit ist er laut Bürgerliste auf den Um- und Ausbau der A 1, A 3, A 59 und A 542 spezialisiert. Seine Heimat ist Hitdorf, wo er jahrelang den SC führte, ehe er den Vorsitz des Großvereins TuS Rheindorf übernahm. Dieses Amt hat der Mittfünfziger jetzt abgegeben, um sich ganz der OB-Kandidatur zu widmen. Schweiger gründete den Dachverband Hitdorfer Vereine. Als Erfolg rechnet er sich an, mit der Bürgerliste die Volksbefragung durchgestzt zu haben, in der sich die Hitdorfer klar für die Fertigstellung der Umgehungsstraße aussprachen.