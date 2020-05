Im Werden : „Villa Zündfunke“ nimmt Gestalt an

„Villa Zündfunke“ nimmt Gestalt an

Hitdorf Der neue Bürgertreff in Hitdorf soll Ende dieses Jahres seine Türen öffnen.„Wir freuen uns, dass der zukünftige Charakter dieses Hauses mehr und mehr sichtbar wird“, betont Christian Schmitz vom Vorstand des Trägervereins.

Gemütliche Treffen, Kursangebote, Beratungen und kleinere Veranstaltungen, das alles soll ab Ende dieses Jahres im Bürgertreff „Villa Zündfunke“ an der Hitdorfer Straße 196 möglich sein. Und so ist der Umbau bereits gut fortgeschritten. „Wir freuen uns, dass der zukünftige Charakter dieses Hauses mehr und mehr sichtbar wird“, betont Christian Schmitz vom Vorstand des Vereins „Villa Zündfunke“. „Unsere Arbeit der vergangenen Jahre ist auf das Ziel ausgerichtet, hier ein breit gefächertes Angebot von Hitdorfern für Hitdorfer auf die Beine zu stellen und Menschen zusammenzubringen.“

Das Vorderhaus zur Hitdorfer Straße, das Mittelhaus sowie das zum Hof orientierte Hinterhaus des Bürgertreffs nehmen nun schon deutlich Gestalt an. Beim verbindenden neuen Gebäuderiegel und beim Hinterhaus werde alte Bausubstanz einbezogen. Sie beherbergen künftig unter anderem einen großen Gruppenraum, Werkräume sowie die Küche des Stadtteilzentrums, teilt die Stadt Leverkusen mit. Sie ist Bauherrin und Eigentümerin des Gebäudekomplexes.

Der Umbau des Vorderhauses habe an vielen Stellen aufwändige Detaillösungen erfordert, um die Pläne im alten Bestand verwirklichen zu können, erklärt die Stadt. Hergestellt werde zurzeit der Rohbau mit neuen Raumzuschnitten und modernen Einbauten. „Er soll in Zukunft das ,offene Wohnzimmer‘ Hitdorfs beherbergen und wird voraussichtlich Ende Mai fertiggestellt sein“, berichtet Stadtsprecherin Heike Fritsch. Als letzte Bauteile würden die neue Treppenanlage sowie der Aufzugsschacht errichtet.

„Im nächsten Schritt werden Ende Mai die Zimmerleute einen neuen Dachstuhl des Hinterhauses und ein neues flaches Dach des Mittelhauses errichten“, kündigt Fritsch an. „Im Sommer sollen die Dachdeckungsarbeiten, die Einbringung von Fenstern und Türen sowie die Wärmedämmung der Fassade erfolgen, bevor ab Herbst mit dem Innenausbau des künftigen Bürgerzentrums begonnen werden kann.“ Knapp 1,6 Millionen Euro soll der Umbau kosten, 400.000 Euro mehr als zunächst veranschlagt. Im Februar hatte die Stadt feststellen müssen, dass fast alle ausgeschriebenen Gewerke über der Kostenberechnung lagen.

Ursprünglich hatte der Bürgertreff auch in der ehemaligen Zündholzfabrik an der Hitdorfer Straße 169 angesiedelt werden sollen, daher der Name „Villa Zündfunke“. Der erforderliche Umbau stellte sich jedoch als zu teuer heraus.