Remigius-Krankenhaus : Reha gibt Patienten Lebensqualität

Leverkusen In Opladen wird Patienten mit Lungenkrankheiten bei einer speziellen ambulanten Physiotherapie geholfen.

Jahrelang griff Antje Weidemann aus Gewohnheit zur Zigarettenschachtel. Bis zu zwei Schachteln verbrauchte sie so am Tag. Bis es nicht mehr ging, die 50-Jährige Probleme mit der Lunge bekam, schlecht Luft kriegte und Bewegungen zur Qual wurden. Nach einigen Aufenthalten im Sankt Remigius-Krankenhaus in Opladen besuchte sie dessen ambulante pneumologische Reha. Die ist beinahe einmalig in Deutschland.