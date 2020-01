Mobilitätswende : Prüfung: Kann S 1 bis Opladen fahren?

Opladen Im Auftrag des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr läuft eine Vorprüfung. In 2020 könnte eine Machbarkeitsstudie folgen.

Wer von Opladen in die NRW-Landeshauptstadt will, und das mit dem öffentlichen Nahverkehr, der muss umsteigen. 2015 hatte das damalige Bündnis aus CDU, Grünen und Opladen Plus formuliert: „Aus Opladen existierten drei Hauptmöglichkeiten, um nach Düsseldorf zu gelangen: a) per Bus nach Lev.-Mitte und von dort per Regionalexpress nach Düsseldorf Hbf (Reisedauer von Opladen-Busbahnhof ca. 37 Min.)“, schrieb das Bündnis in einem Antrag. Variante b): mit Bus oder Auto nach Langenfeld, dann per S 6 nach Düsseldorf (49 Minuten). Möglichkeit c): mit der „RB 48 mit Umstieg in Gruiten oder Solingen Hbf auf die S8 bzw. S 1 und weiter nach Düsseldorf – 46 oder 40 Minuten“.