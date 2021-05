Corona aktuell : 73-jährige Leverkusenerin stirbt an den Folgen von Corona

Leverkusen Eine 73-jährige Leverkusenerin, die mit dem Corona-Virus infiziert war und Vorerkrankungen hatte, ist am 24. Mai gestorben. Das berichtet die Stadt. Die Inzidenz sinkt weiter.

Damit erhöht sich am Mittwoch die Zahl der Todesfälle in Leverkusen auf 95. Seit März 2020 wurden 7770 (7756) Personen positiv auf das Corona-Virus getestet, 7101 (7021) sind genesen. 574 (641) sind erkrankt.

Die 7-Tages-Inzidenz der Neuinfektionen beträgt 69,0 (77,0). Aufgrund eines Datenübermittlungsfehlers an das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) wurden dort am 26. Mai keine Neuinfektionen für Leverkusen erfasst. Daher gibt das LZG 7-Tage-Inzidenz am Mittwoch den abweichenden Wert von 60,5 an.