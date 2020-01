Bürgerversammlung im Forum : Mobilitätskonzept 2030+ vorgestellt

Leverkusen Rund zwei Jahre bastelten Politik und Bürger am „Mobilitätskonzept 2030+“. Insgesamt schafften es 90 Maßnahmen in den Katalog, der nun umgesetzt werden muss.

„Wir haben jetzt 15 Jahre Zeit, die Dinge umzusetzen“, bekundete Baudezernentin Andrea Deppe, die das Werk als Leitfaden bezeichnete, an der sich die Stadt zukünftig orientiere. In den Gesprächen und Ortsbegehungen zwischen Politik, Bürgern, Vereinen und Institutionen hatten sich laut Jan Diesfeld vom Dortmunder Planerbüro Planersocietät vier Themen als besonders wichtig herausgestellt: gerechte Verteilung des Verkehrsraums, barrierefreies Fahrradfahren zwischen den Zentren, schnellere Busverbindungen und der Abbau von Stau.

Gerade im individuellen Autoverkehr könnten Veränderungen erfolgen. So wurden wichtige Fuß- und Fahrradwege sowie Straßen herausgefiltert. Hier müssten die ersten Maßnahmen erfolgen. Straßen, die nicht wichtig seien, so Diesfeld, könnten daher alsbald wegfallen, um die Stadt verkehrstechnisch zu beruhigen. Das sei jedoch nur mit weitreichenden Veränderungen im Straßennetz möglich. „Aus unserer Sicht, ist es aber eine Chance“, sagte er. Parkraum müsse am Stadtrand mit guter ÖPNV-Anbindung (P+R) geschaffen werden – zum Beispiel am Neulandpark, der Stadtbahn in Schlebusch oder dem Meckhofer Feld in Steinbüchel, die dann allesamt mit Schnellbussen erreichbar sein sollen.