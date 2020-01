Interview Jörg Hermes : „Leipzig zu schlagen war ein toller Höhepunkt“

Leverkusen Mit 14:10-Punkten belegen die Junior-Elfen des TSV Bayer 04 in der dritten Liga West den fünften Tabellenplatz. Vor allem in den jüngsten Partien legten die von Jörg Hermes trainierten Handballerinnen eine beeindruckende Siegesserie hin.

Auch die erste Begegnung in der Zwischenrunde der Jugend-Bundesliga wurde in Leipzig knapp mit 22:21 gewonnen. RP-Mitarbeiter Lars Hepp unterhielt sich mit Hermes vor der Partie am Sonntag (14 Uhr) beim Vorletzten Fortuna Düsseldorf.