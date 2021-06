Mit Höchstgeschwindigkeit in die Kurven : Porsche von Leverkusener Raser beschlagnahmt

Ein Motorradpolizist stoppte den 64-Jährigen. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Leverkusen/Odenthal Er muss sich wie ein Formel-1-Fahrer gefühlt haben, der 64-jährige Leverkusener, der am Donnerstagabend mit durchgetretenem Gaspedal durch Odenthal preschte. Der Porschefahrer war einem Motorradpolizisten in Zivil in Altenberg aufgefallen, wie er die dortige kurvenreiche Strecke in sehr sportlicher Fahrweise zurücklegte.

Der Beamte folgte ihm daraufhin mit eingeschalteter Videoanlage und nahm mehrere Tempoverstöße auf.

Der Leverkusener fuhr unter anderem mit 66 Stundenkilometern durch eine Tempo-30-Zone und mit 104 Stundenkilometern durch eine geschlossene Ortschaft (erlaubt: 50 km/h). Der Polizist hielt den Raser kurze Zeit später an und kontrollierte ihn wegen des Verdachts eines verbotenen Kfz-Rennens. Der Führerschein und der Porsche des Mannes wurden noch vor Ort beschlagnahmt. Gegen den Senior wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

