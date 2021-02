Führerschein ist weg : Polizei verfolgt Raser mit 200 Stundenkilometern durch Wesel

Der Raser fiel einer Streife am Freitagnachmittag auf. Foto: Jochen Tack

Wesel Der 23 Jahre alte Fahrer überschritt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit sehr deutlich. Der Polizei konnte er damit aber nicht entkommen. Nun droht ihm eine harte Strafe.

Am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr haben Polizisten ab der Kreuzung von Bocholter Straße und Emmericher Straße einen Wagen verfolgt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, beschleunigte der Fahrer extrem stark und raste dann in Richtung Rees.