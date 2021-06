Nach angeblichem Messerangriff : Widerstand gegen die Polizei: Leverkusener vor Gericht

Leverkusen Die Beamten schritten in Rheindorf wegen einer „Bedrohungslage“ ein. Ein junger Mann widersetzte sich den Anweisungen der Polizisten. Dabei verletzten sich die Beteiligten.

Nachdem eine Gruppe mutmaßlich seinen Onkel mit einem Messer in Rheindorf angegriffen und verletzt hatte, geriet der Neffe einige Wochen später mit den möglichen Tätern in Streit. Dabei soll er ihnen ebenfalls mit einem Messer gedroht haben. Als die Polizei anrückte, wehrte sich der 21-Jährige gegen den Zugriff der Beamten. Jetzt stand er vor dem Amtsgericht.

Der Vorfall ereignete sich laut Staatsanwaltschaft am 6. Juli 2019. Gegen 16.15 Uhr mussten die Polizeibeamten in Rheindorf wegen einer Bedrohungslage einschreiten. Am Tatort fanden sie den angeklagten 21-Jährigen ohne eine Stichwaffe vor. Der Mann aber widersetze sich den Anweisungen der Polizisten und sperrte sich gegen eine Fixierung, wobei sich die Beteiligten leicht verletzten.

Einer Schuld schien sich der Beschuldigte nicht bewusst. „Ich kann dazu nichts sagen“, bemerkte er flapsig. Auf Nachfrage der Richterin, wieso das so sei, antwortete er: „Weil es so richtig ist.“ Und betonte: „Aber ich hatte kein Messer. Ich war ja fast nackt.“ Zum ersten Termin war er nicht vor Gericht erschienen. Er musste durch die Polizei vorgeführt werden. Seine Eltern im Publikum beteuerten, die Post sei nicht zugestellt worden.

Zum Vorteil des Beschuldigten erwies sich der einzige Zeuge, ein Polizist beim damaligen Einsatz, als „Menschenfreund“, wie er sich selbst bezeichnete. Er relativierte fair die Taten des Angeklagten. Demnach wies der Beamte den jungen Mann an, für die Klärung des Sachverhalts an Ort und Stelle zu warten. Als er sich dennoch in Richtung Hauseingang bewegte, brachte ihn der Zeuge zu Boden. Dabei sperrte sich der Beschuldigte gegen die Maßnahme. Es brauchte einige Beamte, um ihn zu fixieren. „Das war schon anstrengend“, bekundete der 39-Jährige. „Ich glaube, er wollte sich einfach austesten.“ Schließlich habe der Angeklagte kurz darauf kooperiert. Der zum Tatzeitpunkt 19-Jährige wurde nach Jugendstrafrecht verurteilt. Ihm wurden 20 Arbeitsstunden in einer sozialen Einrichtung auferlegt.