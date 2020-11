48 und 40 Jahre alte Langenfelder : Raser zeigen sich reumütig - hilft aber nichts

Langenfeld Nach einem illegalen Autorennen am Donnerstagabend auf der Düsseldorfer Straße hat die Polizei die Führerscheine und Fahrzeuge zweier 40 und 48 Jahre alter Langenfelder beschlagnahmt.

Gegen 20.30 Uhr waren zwei Polizisten in ihrem Streifenwagen auf der Düsseldorfer Straße stadteinwärts gefahren. Auf Höhe der Kreuzung mit der Berghausener Straße fielen ihnen auf der Gegenfahrbahn ein Audi RS3 Sportback sowie ein BMW 530i auf, die nebeneinander auf der zweispurigen Straße in Richtung Düsseldorf vor einer roten Ampel warteten. Laut Polizeibericht „spielten deren beide Fahrer immer wieder mit dem Gas und ließen die Motoren aufheulen“. Als die Ampel auf Grün sprang, sollen beide ihre Autos derart stark beschleunigt haben, dass diese mit durchdrehenden Rädern starteten. Deutlich zu schnell seien sie dann auf der Düsseldorfer Straße, auf der Tempo 50 gilt, stadtauswärts gerast.

Angesprochen auf ihr Verhalten gaben die beiden untereinander bekannten 40- und 48-jährigen Langenfelder laut Polizei reumütig an, „sich zu der Aktion hinreißen gelassen zu haben" und dass sie „einen Fehler gemacht hätten". Das einsichtige Verhalten änderte jedoch nichts an den Konsequenzen: So wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft „wegen des Verdachts der Teilnahme an einem illegalen Fahrzeugrennen“ beide Autos „als Tatmittel“ beschlagnahmt und abgeschleppt. Beide Männer sind ihre Führerscheine erstmal los, zudem laufen gegen sie nun zwei Strafverfahren.