Leverkusener Schätzchen : Wasser marsch! Brunnen sprudeln bald wieder

Das Wasserspiel vor Schloss Morsbroich schießt die Fontänen derzeit schon Richtung Himmel. Das Kunstwerk von Jeppe Hein heißt ganz offiziell „Water Island Morsbroich“. Foto: Uwe Miserius

Ja, wo sprudeln sie denn? In Leverkusen haben die meisten Brunnen und Wasserspiele noch Skulpturen-Charakter in Trockenlage. Auch der Vater-Kind-Brunnen an der Nobelstraße in der Kolonie II, der genau vor 100 Jahren installiert wurde, liegt im Jubiläumsjahr noch trocken. Anziehend sind die Brünnlein dennoch: Ein Pärchen genoss dieser Tage einen romantischen Sommerabend auf einer von Grün umgebenen Bank am Weltersbachbrunnen, andere taten’s etwa am Wiembachteich mit Blick auf den Springbrunnen. Die Bank am Brunnen – sie ist heiß begehrt. Die gute Nachricht: In den nächsten Wochen sollen die Brunnen und Wasserspiele auch wieder sprudeln, verspricht Kulturdezernent Marc Adomat.⇥LH

Auch der Vater-Kind-Brunnen an der Nobelstraße in der Kolonie II, der genau vor 100 Jahren installiert wurde, liegt im Jubiläumsjahr noch trocken.

Der Freiherr-vom-Stein-Brunnen am ehemaligen Landratsamt (heute Stadtarchiv) in Opladen hat etwas Majestätisches. Wer näher hinschaut, entdeckt wasserspeiende Löwenköpfchen am unteren Rand des Obelisken, darüber das Porträt des preußischen Reformers (1757-1831). Foto: Ludmilla Hauser

Lauschiges Plätzchen für Verliebte: der Weltersbachbrunnen am Remigius-Krankenhaus, 1913 vom Kaufmann Weltersbach gespendet. Foto: Ludmilla Hauser

Abendstimmung wie auf einem Gemälde von Caspar David Friedrich – nur mit Wassergeplätscher – ist derzeit am Wiembachteich-Springbrunnen in der Rehbock-Anlage zu erleben. Foto: Ludmilla Hauser

Ebenfalls aus dem Jahrgang 1913: der beeindruckende Feierabendbrunnen auf dem Carl-Duisberg-Platz in der Kolonie II in Wiesdorf. Foto: Uwe Miserius

(LH)