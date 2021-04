Oberkasseler Brücke in Düsseldorf : Zwei Sportwagen nach illegalem Straßenrennen beschlagnahmt

Düsseldorf Ein Porsche- und ein Audi-Fahrer mussten nach einem laut Polizei illegalen Straßenrennen auf der Oberkasseler Brücke in Düsseldorf schauen, wie sie nach Hause kamen. Ihre Autos hatten sie anschließend jedenfalls nicht mehr.

Die Beamten kontrollierten am Luegplatz die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer, Kostenpflichtiger Inhalt die auf der Oberkasseler Brücke in Richtung Oberkassel unterwegs waren, als ihnen die beiden Männer im Sportwagen mit eingeschaltetem Warnblinklicht entgegenrasten. Bereits am Anfang der Brücke war der 32-Jährige in seinem Porsche bei maximal erlaubten 50 km/h mit gemessenen 93 km/h unterwegs.