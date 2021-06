Feuerwehr Leverkusen : Probealarm mit zwölf Sirenen für den Notfall

Leverkusen Die Stadt testet ihre Notfall-Sirenen: Am Samstag, 12. Juni, werden mittags wie in vielen Gemeinden die Sirenen heulen.

Die Stadt testet ihre Notfall-Sirenen: Am Samstag, 12. Juni, werden mittags wie in vielen Gemeinden die Sirenen heulen. In Leverkusen decken zwölf Sirenenanlagen einen Bereich von etwa zwei Kilometern Tiefe um den Chempark, das Industriegebiet Fixheide, Schlebusch sowie die Rheinanlieger in Rheindorf und Hitdorf ab. Drei Signale von je einminütiger Dauer werden von der Feuerwehr in jeweils fünfminütigem Abstand voneinander ausgelöst. 12 Uhr eine Minute Dauerton – Bedeutung: „Entwarnung“ – 12.06 Uhr eine Minute auf- und abschwellender Heulton – Bedeutung: „Warnung“ – 12.12 Uhr eine Minute Dauerton – Bedeutung: „Entwarnung“ . Das Warnsignal bedeutet im Ernstfall: Gebäude aufsuchen, Türen und Fenster schließen, Lüftungsanlagen abschalten und auf Rundfunkdurchsagen achten.