Köln-Leverkusener Konzern setzt auf Kreislaufwirtschaft : Lanxess macht jetzt aus Flachs Kunststoff

Kunststoffe wie die der Marke Durethan will Lanxess mit nachhaltigen Rohstoffen herstellen. Foto: Lanxess

Leverkusen Linear? War gestern. Heute heißt das Stichwort, mit dem Unternehmen in die Zukunft gehen wollen, Kreislaufwirtschaft. Auch der Köln-Leverkusener Spezialchemiekonzern Lanxess.

Das Unternehmen mit weltweit größtem Produktionsstandort in Leverkusen setzt „bei der Kunststoff-Produktion verstärkt auf Rohstoffe, die biobasiert oder recycelt sind“, meldet Lanxess. Beispiel: eine neue Variante des Verbundwerkstoffs Tepex. Sie basiere zu 100 Prozent auf den biologischen Rohstoffen Flachs und Polymilchsäure. Stefan Seidel, Leiter Forschung und Entwicklung Tepex, geht zart in die chemischen Details: „Wir haben Gewebe aus der Naturfaser Flachs mit biobasierter Polymilchsäure als Matrixkunststoff kombiniert und auf diese Weise einen Verbundwerkstoff entwickelt, der komplett aus natürlichen Ressourcen hergestellt wird. Wir können ihn inzwischen in großserientauglicher Qualität produzieren.“