Ab 28.November im Leichlinger Bürgerhaus zu sehen : Jurierte Jahresausstellung – die besten Werke stehen fest

Leichlingen 101 Kunstwerke, 38 Künstler und eine Jury: Das sind die drei Elemente der jurierten Jahresausstellung, die zum 32. Mal im Bürgerhaus stattfindet. „Die Vielfältigkeit des Leichlinger Kunstangebots zu zeigen“, sei der Jury wichtig, sagt Harry Plein, Künstler aus Leverkusen.

Am Donnerstagnachmittag wurde das Geheimnis gelüftet: Von den rund 100 Werken blieben 36 Arbeiten von 28 Künstlern übrig. Darunter 30 Bilder und sechs Skulpturen. Mit dabei sind die „Wiederholungstäter“ Joe Azoopardi, Alex Rademacher, RP-Fotograf Uwe Miserius und Roswitha Butz. Außerdem die Debütantinnen Ranjana Empt und Claudia Bulut.

Für die meisten Kunstwerke entschied sich die Jury einstimmig. Das müsse wohl an ihrem geübten, künstlerischen Auge liegen. Bei handwerklichen Arbeiten sei es offenkundig, ob der Künstler sauber gearbeitet habe, sagt Plein. „Wie passen die Bilder in unsere Zeit?“, fragte sich die Jury beim Selektieren. So sind „erzählerische Geschichten und abstrakte Arbeiten vertreten“, ergänzt er. „Ob das Werk einen bestimmten Reiz hat oder Konventionen bricht, ist für uns interessant“, beschreibt Wedewer-Pampus die Auswahlkriterien, „Die inhaltlichen Vorstellungen des Künstlers sollten zum Ausdruck kommen.“