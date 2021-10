Ferienaktion in Leverkusen-Manfort : Grundschüler füllen Truhe mit Heimatschätzen

Leverkusen-Manfort Bei der Ferienaktion der GGS Regenbogenschule standen die Fragen „Wo komme ich her, wo fühle ich mich zu Hause?“ im Fokus.Erarbeitet wurde das Thema spielerisch.

Die selbst beklebte und bunt bemalte Schatzkiste öffnet die achtjährige Nada, Schülerin der Regenbogenschule in Manfort, mit großen Augen. Was sich darin befindet? Ein Stückchen Heimat. Unter dessen Motto lief die Herbstferienaktion der Offenen Ganztagsschule (OGS) der Grundschule . Eine Woche lang bastelten, malten, filzten und spielten die 18 Schüler zu dem Thema.

Genauso vielfältig wie die Farben des Regenbogens auf den Schatzkisten sind die Klassen der GGS. Rund 30 Nationalitäten zählen die Teamleiterinnen der OGS. In Zusammenarbeit mit dem Naturgut entstand das Projekt, damit „Kinder sich mit der eigenen Herkunft auseinandersetzen“, sagt Sabine Kall, Öffentlichkeitsreferentin des Kirchenkreises Leverkusen. „Gleichzeitig geht es darum, Sprachbarrieren zu überbrücken. Jeder kann bei dem Projekt ausdrücken, was für ihn Heimat ist“, fügt Vanessa Otten, stellvertretende Teamleiterin, hinzu.

Eine Schatzsuche auf dem Schulgelände führte die Schüler zu einer Truhe. Beim Öffnen stellte sich raus, da „waren ganz viele kleine Schatzkisten drin“. Die durften die Kinder mit selbst bemalten und beschrifteten Steinen füllen. An den Wänden hingen Briefe mit Sprechblasen, die die Kinder auf die Frage: Was macht Heimat für mich aus?, beschrieben. „Zu Hause ist für mich, wo ich mich wohlfühle“, liest Nada vor. Islan schließt an: „Ich fühle mich hier zu Hause“, Damit meint sie die OGS. Das zeigen auch die Schatzkisten, die in Regenbogenfarben, passend zum Namen der Schule, bemalt wurden.