Handball, 3. Liga : TuS 82 Opladen setzt gegen die Panther auf die „Bielerthölle“

Leverkusen Am Freitag empfängt der Opladener Handball-Drittligist die Bergischen Panther. Im Derby will sich das Team von Coach Fabrice Voigt nochmals steigern.

Kurios geht es in der 3. Handball-Liga zu. Nicht etwa, weil der TuS 82 Opladen am vorigen Wochenende im sechsten Saisonspiel zum ersten Mal verlor, sondern vielmehr, weil es in der Staffel noch zu keinem einzigen Unentschieden gekommen ist. Immerhin 36 Partien wurden bislang absolviert, statistisch müsste etwa jede zehnte remis enden. Für die Leverkusener ist der Umstand aber gar nicht so ungewöhnlich. „Tatsächlich kann ich mich während meiner gesamten Zeit als Trainer kaum an Punkteteilungen meiner Mannschaft erinnern“, sagt TuS-Coach Fabrice Voigt. Das nächste Duell gegen die Bergischen Panther hat zumindest das Zeug dazu. Beide Teams sind obenauf, wenn sie am Freitagabend um 20 Uhr in der Bielerthalle antreten.