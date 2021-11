Schulausschuss in Radevormwald : Waldgruppen werden immer beliebter

Info

G9 Das Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) ist zu G9 zurückgekehrt. Das bedeutet, dass seit Sommer 2019 die zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Fünft- und Sechstklässler in G9 gestartet beziehungsweise überführt worden sind. Das THG wird im Schuljahr 2026/2027 die volle Klassenzahl erreichen. Um dem dann notwendigen Mehrbedarf an Klassenräumen gerecht zu werden, hat das THG den Pavillon am ehemaligen Realschulgebäude zugeteilt bekommen.

Folgen Die Rückkehr zu G9 hat zur Folge, dass es im Schuljahr 2023/2024 keine Einführungsphase geben wird, da der 9. Jahrgang in diesem Jahr ins 10. Schuljahr wechselt, und nicht, wie unter G8, in die Einführungsphase. Damit aber auch die Absolventen der Sekundarschule, Wiederholer und künftige Gymnasiasten aus benachbarten Städten am THG beschult werden können, will die Verwaltung bei der Bezirksregierung Köln in Abstimmung mit der Schulleitung des Gymnasiums ein „Bündelungsgymnasium“ verwirklichen. Ob das Angebot für Schüler des Nordkreises in Radevormwald umgesetzt wird, entscheidet sich zeitnah. „Wir rechnen mit einer Entscheidung der Bezirksregierung im Januar. Ein Bündelungsgymnasium in Radevormwald zu realisieren, wäre eine gute Entwicklung“, sagt Schulamtsleiter Jürgen Funke.