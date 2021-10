80 Tage nach der Explosion im Chempark Leverkusen : Currenta macht Müllanlage winterfest

Der Unglücksort von oben: Currenta fotografierte das Tanklager im Entsorgungszentrum am 23. September – zwei Monate nach der Explosion. Foto: Currenta

Leverkusen Fachfirmen inspizieren den explosionsbeschädigten Betrieb in Bürrig und setzen ihn instand. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dauern an. Datum für Wiederinbetriebnahme ist noch offen.

Der Knall, die Erschütterung und die ungeheure Rauchwolke über der Stadt haben vor 80 Tagen Leverkusen in einen Schock versetzt. Eine Katastrophe, die sieben Menschenleben forderte und deren Angehörigen erst Ungewissheit, dann leidvolle Gewissheit zufügte, die das Image des Chemparkbetreibers Currenta mehr als nur ankratzte, die die Gerüchteküche befeuerte, politische Diskussionen auslöste, Umweltorganisationen auf den Plan rief und die Ermittlungs- und Kontrollbehörden bis heute beschäftigt.

Zweieinhalb Monate nach dem Vorfall im Tanklager am 27. Juli laufen an der Sonderabfallverbrennungsanlage im Chempark-Entsorgungszentrum in Bürrig „umfangreiche Instandhaltungsarbeiten“, sagt Currenta-Sprecher Maximilian Laufer. „Es werden beispielsweise Anlagenteile auf mögliche Beschädigungen geprüft.“ Dazu sind laut Laufer derzeit Fachfirmen vor Ort, die die konkreten Maßnahmen umsetzen. Ein Ziel der Arbeiten: den Bereich winterfest zu machen, vor allem Kessel und Rohrleitungen, „um sie vor Korrosion zu schützen, die bei Stillstand entstehen kann“. Und Laufer gibt für Bürger eine Art Vorab-Entwarnung: „Bei den Arbeiten kommt Wasserdampf zum Einsatz, sodass vorübergehend weiße Dampffahnen außerhalb des Werksgeländes sichtbar sein werden.“

Info 27. Juli – 9.40 Uhr in Bürrig Chempark-Chef Lars Friedrich. Foto: Miserius, Uwe (umi) Ereignis Am 27. Juli gegen 9.40 Uhr war es im Entsorgungszentrum zu dem Unglück gekommen. Tank 3 des Tanklagers explodierte. Die tiefschwarze Rauchwolke zog über die Stadt in Richtung Osten ab, in etlichen Stadtteilen, vor allem in Bürrig, ging Rußregen nieder. Die Warnapp Nina wurde ausgelöst. Der Warnhinweis, Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten vorerst nicht zu essen, blieb für die Stadt etliche Tage bestehen, Spielplätze wurden zeitweilig geschlossen. Neben dem Landesumweltamt und Currenta nahm auch die Umweltorganisation Greenpeace mehrfach Proben der Rußpartikel aus Gärten. Internetseite Currenta hat zum Ereignis eine Internetseite geschaltet: www.currenta-info-buerrig.de.

Die Ermittler haben die Anlage inzwischen offiziell freigegeben, sprich, sie sind nun kein „Tatort“ mehr. „Die Ermittlungen halten aber noch an“, heißt es von der Staatsanwaltschaft Köln weiter. Details nannte sie vorerst nicht. Die Behörde ermittelt gegen unbekannt wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung und fahrlässiges Herbeiführen einer Explosion. Die Polizei hatte dazu unter anderem rund 60 Zeugen vernommen.

„Alles, was bei uns passiert, geschieht in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden“, betont Maximilian Laufer. Vor allem auch mit der Bezirksregierung als Kontrollbehörde. Deren Sachverständiger in dem Fall müsse kontinuierlich informiert werden. Er hatte zwischenzeitlich einen zweiten Zwischenbericht zur Explosion vorgelegt. Der Bericht befasste sich „hauptsächlich mit experimentellen Untersuchungen des Abfalls, der im explodierten Tank gelagert wurde“, teilte die Bezirksregierung dazu im September mit. „Mit den Ergebnissen dieser Untersuchungen wird die im ersten Zwischenbericht vermutete Ursache für die Explosion weiter erhärtet. Danach soll eine chemische Reaktion des Abfalls mit zunehmender Temperatur zu einem rapide ansteigenden Überdruck im Lagertank geführt haben, der trotz der vorhandenen Sicherheitssysteme des Tanks nicht mehr abgebaut werden konnte.“

Die vom Gutachter beauftragten experimentellen Untersuchungen bestätigten so die Selbsterwärmung des Abfalls verbunden mit einem Druckanstieg und eine sich selbst beschleunigende Reaktion. Danach soll der größte Temperatur- und Druckanstieg innerhalb der letzten Viertelsekunde stattgefunden hat, berichtet der Gutachter. Das Ganze führte dann zum „explosionsartigen Zerplatzen der Messzelle. Damit wäre bestätigt, dass der Abfall in Bürrig oberhalb der Selbsterwärmungstemperatur gelagert und so die Reaktion in Gang gesetzt wurde“, heißt es aus dem Bericht weiter. Schlussfolgern mag die Bezirksregierung daraus noch nichts, will erst weitere Untersuchungen des Sachverständigen abwarten, ohne einen Zeitfahrplan zu nennen.

Bekanntgegeben hat die Bezirksregierung in dem Bericht auch den Namen der Firma, aus dem der Müll kam, der im Tank Nummer 3 explodierte. Schon früher sei „dieser Abfall der Firma Agricultural Solutions A/S aus Dänemark in anderen europäischen Anlagen verbrannt“ worden, habe „nach Erkenntnissen der Bezirksregierung Köln dort keine Unfälle verursacht“. Aus der Gerüchteküche hatte es kurz nach dem Vorfall geheißen, der Müll stamme aus Italien.

Derweil arbeitet Currenta daran, den Betrieb der Anlage wieder aufnehmen zu können. Wann das sein wird, ist noch offen. „Die Arbeiten sind sehr umfangreich und werden voraussichtlich mehrere Monate dauern. Wir gehen sehr sorgfältig vor, um ein umfassendes Bild möglicher Beschädigungen zu erhalten und die Anlage entsprechend instand setzen zu können“, betont Chempark-Leiter Lars Friedrich. Für eine Wiedereröffnung muss die Bezirksregierung grünes Licht geben.