Corona-Lage in der Stadt : 850 Leverkusener sind an Covid-19 erkrankt

850 Leverkusener sind an Covid-19 erkrankt

Corona-Lage in der Stadt

Leverkusen Die Stadtverwaltung spricht von erhöhtem Infektionsgeschehen in Leverkusen. Die Impfquote (beide Impfungen) liegt aktuell bei 71 Prozent.

Es wird ein Corona-Winter. Nachbarländer sind Risikogebiete, die Zahlen in Deutschland so hoch wie nie. Leverkusen bildet da keine Ausnahme. Die Stadt hat die Inzidenz-Marke von 300 am Wochenende geknackt, liegt nun bei 339,2.