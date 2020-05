Gemälde und Keramikarbeiten : Spektrum startet Ausstellung voller Liebe

Nicole Alderrath schaut sich die Arbeiten von Ursula Samse an, im Hintergrund ist ein Bild von Lilo Rühe zu sehen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Schlebusch Bei der Künstlervereinigung Spektrum gibt es Bilder von Liebesschlössern, Rosen und gebrochenen Herzen zu sehen. Die Werkschau von sechs kreativen Frauen läuft noch bis Ende des Monats.

Auch die Mitglieder der Künstlervereinigung Spektrum haben sich in den vergangenen, nicht weniger kreativen Wochen ins „Home Office“ begeben. Das Atelier, in dem sich die Gruppe der sechs Montagsmalerinnen sonst wöchentlich zu Arbeit und Austausch trifft, war während des Lockdowns ebenso geschlossen wie der Ausstellungsraum. Der ist nun wieder zugänglich. Am Samstag wurden die Türen zur ersten Schau nach der Corona-Schließung geöffnet – bewusst vorsichtig, betont Malerin Lilo Rühl.