Häufige Beschwerden : Verwirrung um Frauenparkplätze

Leverkusen In der Tiefgarage an der Friedrich-Ebert-Straße ist manch einer ein Dorn im Auge, dass Fahrzeuge der Technischen Betriebe Leverkusen (TBL) Frauenparkplätze belegen.

(dora) Ratsherr Rüdiger Scholz hat von mehreren Frauen Beschwerden über die Tiefgarage an der Friedrich-Ebert-Straße erhalten. Genauer gesagt geht es um Frauenparkplätze, die wohl häufig von Fahrzeugen der Technischen Betriebe Leverkusen (TBL) belegt sind. In einem Schreiben an Vorstand Wolfgang Herwig habe Scholz darum gebeten, eine andere Parkmöglichkeit zu finden.