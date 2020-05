Dauerausstellung in Ruhrort : Die Nacht ist immer noch bunt am Hafenmund

Die Macher der „Outdoor-Galerie Aufnachtschicht“ mit der Open-Air-Ausstellung „Die Nacht ist bunt am Hafenmund“ (v.l.): Iris Weissschuh, Frank Hohmann und Daniela Szczepanski. Foto: Olaf Reifegerste

Duisburg 2010 bis 2020 – Zehn Jahre „Outdoor-Galerie“ auf der Ruhrorter Hafenpromenade: Vor einem Jahrzehnt öffnete am Leinpfad die „Outdoor-Galerie Aufnachtschicht“ ihre Dauerausstellung „Die Nacht ist bunt am Hafenmund“.

Was für Berlin seit 1990 die „East Side Gallery“ ist, ist für Duisburg-Ruhrort seit 2010 die „Outdoor-Galerie“: Es war nämlich der 21. Mai 2010, der den Startschuss zu den damaligen 33. Duisburger Akzenten gab, welche wiederum den Rahmen der Duisburger Local-Heroes-Woche innerhalb des Kulturhauptstadtjahres RUHR.2010 boten, und zugleich den Beginn der ersten Open-Air-Ausstellung in Ruhrort einläuteten. Vor zehn Jahren öffnete am Leinpfad die „Outdoor-Galerie Aufnachtschicht“ ihre Dauerausstellung „Die Nacht ist bunt am Hafenmund“.

Eigentlich wollten die daran beteiligten Künstler das zehnjährige Jubiläum am heutigen Himmelfahrtstag gebührend feiern, doch dann kam Corona und zerschlug ihre Pläne. So trafen sich die Fotografen Frank Hohmann und Daniela Szczepanski sowie die Malerin und Plastikerin Iris Weissschuh mit dem Autor dieses Artikels in der vergangenen Woche an Ort und Stelle und sprachen über zehn Jahre Ausstellung und Galerie und deren Zukunft.

Info Jubiläumsausgabe im Mai 2021 Bilderpaten Für die im Mai nächsten Jahres geplante, nachzuholende sowie erneut runderneuerte „Jubiläumsausgabe – Zehn plus Eins“ können sich ab sofort über die Homepage https://www.aufnachtschicht.com bisherige als auch neue Bilderpaten melden.

Auf einer Länge von etwa 100 Metern auf dem Leinpfad hängen zwischen Mühlenweide und der Horst-Schimanski-Gasse seit 2010 nunmehr zehn großformatige Bilder im Format 3,30 Meter mal 2,10 Meter, die mit Haken und Ösen an Metallrahmen befestigt an der historischen Kaimauer der Ruhrorter Hafenpromenade angebracht sind. Die Fotografien zeigen Hafen- und Wassermotive aus Ruhrort und Umgebung, die mit der Kamera wiederentdeckt bei Nacht in neuem Licht erscheinen. Wenn es dunkel wird, sind die Großfotos zudem angestrahlt.

Die Idee zur Open-Air-Ausstellung und -Galerie hatten der Duisburger Musiker und Galerist Klaus Grospietsch sowie die Fotokünstler Frank Hohmann aus Duisburg und Daniela Szczepanski aus Bochum. Grospietsch, der zusammen mit seiner Frau Tatjana zu jener Zeit am Leinpfad die „RuhrArt-Galerie“ betrieb, wollte neben Indoor-Ausstellungen unbedingt auch draußen auffällige Bilder den zahlreichen am Leinpfad spazierengehenden Besuchern Ruhrorts bieten. Also kamen er und die beiden Fotografen, die sich 2006 kennenlernten und seitdem fotografisch gemeinsame Sache machen, zusammen. Passend zu den von ihnen nachbearbeiteten, farblich überhöhten Nachtaufnahmen verlieh Grospietsch der Ausstellung den Titel „Die Nacht ist bunt am Hafenmund“.

Finanziert wurde damals das Projekt, das bewusst auf Nachhaltigkeit setzt, durch das Kulturfestival der Duisburger Akzente. Damit war der Grundstein gelegt worden, sowohl ein Kunstwerk im öffentlichen Raum geschaffen als auch eine touristische Sehenswürdigkeit ins Leben gerufen zu haben. Durch Witterungseinflüsse, Verschleiß und Vandalismus hatten die Bilder in der Zeit ihres Hängens zuweilen jedoch gelitten und mussten ausgetauscht werden. Damit der Leinpfad aber weiterhin als kunstvolle Flaniermeile der Ruhrorter Hafenpromenade dienen konnte, mussten Hohmann und Szczepanski sowie ab 2013 gemeinsam mit der Künstlerin und Hohmann-Partnerin Weissschuh, Unterstützer suchen, die bereit waren, die Ausstellung zu erneuern. Die erste Rundumerneuerung der „Outdoor-Galerie“ fand 2014 statt, nachdem in den Jahren zuvor einige Exponate dank der Unterstützung durch den Förderverein Maritimes Ruhrort beziehungsweise den Ruhrorter Bürgerverein bereits ausgetauscht werden mussten. Ab 2014 übernahm der städtische Kulturdezernent kraft seines Amtes die Schirmherrschaft über das Projekt. Für die dazugehörigen biennalen Vernissagen mit Konzerten und Catering stellte das Museum der Deutschen Binnenschifffahrt seitdem sein Museumsschiff „Oskar Huber“ zur Verfügung. Duisport dagegen stellt seit Anbeginn von Ausstellung und Galerie den technischen Support einschließlich Strom und Licht. Ermöglicht hatten die erste Rundumerneuerung zehn Bilderpaten, die nach Ablauf von zwei Jahren zu Eigentümern der durch sie finanzierten Kunstwerke wurden.

Entsprechend vollzogen sich dann auch alle weiteren Komplettwechsel in den Jahren 2016 und 2018. Bis dato hat das Künstlerduo Hohmann-Szczepanski insgesamt rund 50 Bildmotive fotografiert, bearbeitet, produziert und aufgehängt. Daneben hat Weissschuh das Kunstformat „Vom Leinpfad zur Leinwand“ entwickelt, das einen imaginären Dialog zwischen den Genres der drei Künstler hergestellt und sich in Ausstellungen in der damaligen „RuhrArt-Galerie“ und dem Binnenschifffahrtsmuseum präsentierte.