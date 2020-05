Spätabends im Park : Junge Frauen überfallen 16-Jährigen in Opladen

Leverkusen Erst fordern sie eine Dose Bier, dann rauben sie ihm das Handy.

Erst forderten sie eine Dose Bier, dann raubten sie ihm das Handy – zwei junge Frauen haben in der Parkanlage Bonner Straße/An der Schusterinsel in Opladen einen Jugendlichen überfallen. Nach eigenen Angaben war der 16-Jährige am Dienstag gegen 22.40 Uhr mit zwei Dosen Bier in der Tasche an den beiden 17 bis 20 Jahre alten Täterinnen sowie einem etwa gleichaltrigen Mann vorbeigegangen und hatte besagte Forderung ignoriert. Darauf griffen die Frauen ihn von hinten an und rangen ihn zu Boden. Als ein Zeuge (33) eingriff, flüchtete das Duo mit seinem Begleiter in Richtung Düsseldorfer Straße. Der Überfallene beschreibt die Angreiferinnen laut Polizei als 1,65 bis 1,75 Meter groß und auffallend schlank. Eine hat blonde Haare und war mit einer schwarzen Leggings und einem schwarzen T-Shirt begleitet. Die Komplizin hat schwarze Haare (schwarzes T-Shirt, kurze Hose). Der Begleiter ist kräftig (schwarzes Basecap, blaues T-Shirt, schwarzes Jogginghose). Hinweise an 0221 229-0 oder poststelle.koeln@polizei.nrw.de.