Windschutzscheibe zerstört : Ast fällt auf parkendes Auto

(RP) Am Dienstag ist am Karl-Carstens-Ring in Schlebusch ein großer Ast eines Baumes abgebrochen und auf ein parkendes Auto gefallen. Die Windschutzscheibe des unweit vom Leverkusener Klinikums stehenden Wagens wurde zerstört. Die Feuerwehr war mit einer Drehleiter vor Ort und musste einen Teilabschnitt der Straße für die Dauer der Aufräumarbeiten sperren. Ursache für den herabfallenden Ast war laut Feuerwehr wohl die zu große Blätterlast.