Langenfeld : Wasserburg ist wieder offen für Kunst

Langenfeld Nach der corona-bedingten Zwangspause zeigen ab Sonntag Michaela Dreßen und Alfons Gummersbach 79 Bilder. „Szenerie und Positur“ lautet der Titel der Doppelausstellung, die 35 Aquarelle von Gummersbach und 44 Werke von Dreßen vereint. Malereien, die etwa in den vergangenen zehn Jahren entstanden sind.

„Die Bilder werden bis zum 5. Juli zu sehen sein“, sagt Lothar Marienhagen vom Förderverein der Wasserburg. „Eigentlich sollte die Ausstellung sechs Wochen dauern und am 26. April enden. Doch weil die Kunstwerke erst jetzt gezeigt werden können, haben wir gemeinsam eine Verlängerung bis zum 5. Juli entschieden.“ Wegen der aktuellen Corona-Bestimmungen dürfe sich in den unterschiedlich großen Ausstellungsräumen indes jeweils nur eine begrenzte Zahl von Menschen gleichzeitig aufhalten, betont Marienhagen. „Die Abstandsregeln sind einzuhalten und es ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen.“

Gummersbach widmet sich seit Jahrzehnten der Aquarellmalerei. In der Volkshochschule Langenfeld leitete er 17 Jahre lang den Kursus „Faszination Aquarell“. Diese Art der Malerei ist für ihn nach eigenen Worten „das ideale Medium, um Augenblickseindrücke festzuhalten, Stimmungen wiederzugeben und die eigenen Gefühle in dieser Bildsprache auszudrücken“. Seine Motive sind Landschaften, Städte und das Leben dort, darüber hinaus auch Elemente der Natur.

Gummersbachs in der Wasserburg zu besichtigende Aquarelle wirken beruhigend, zeigen etwa Urlaubsimpressionen aus sonnigen Städten wie Santorini und Venedig oder kühler wirkenden Metropolen wie Sankt Petersburg. Dazwischen fallen Aktmalereien auf, Stillleben und impressionistischeren Szenerien tosender und rauschender Meereswellen. Der Aquarellmaler lässt zu, dass Farbe fließt und den kreativen Prozess anregt. Gummersbachs ältere Bilder orientieren sich an der Gegenständlichkeit, seine neueren Arbeiten sind eher abstrakt.

Michaela Dreßen, die in Langenfeld bis 2018 acht Jahre lang das Kunsthaus Wiescheid betrieb, hat sich in ihren Acrylbildern der Bewegung und Haltung gewidmet und ihrer Ausstellung den Namen „Positur“ gegeben: In ihren Bildern sind Menschen und Gegenstände in Szene gesetzt, leidenschaftlich tanzend oder in sich ruhend. Gegenstände des täglichen Gebrauchs, wie Stühle, an außergewöhnlichen Orten, etwa einem Strand. Ihre manchmal zarten, häufig wilden Pinselstriche lösen beim Betrachter diverse Gefühle aus – von bedächtiger Stimmung bis zur pulsierenden Lebenskraft.