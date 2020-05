Monheimer Stadtgeschichte : Im Menk’schen „Umhaus“ tönt Musikgeschichte

Monheim Eines der ältesten Gebäude auf dem Menk-Gelände fungiert nun als Wissensquelle. Im „Umhaus“, benannt nach Ursula Mamlok, taucht man in die Geschichte von Monheim vor bis zu einhundert Jahren ein.

Es wird musikhistorisch auf dem Menk-Gelände. 2019 hatte die Künstlergruppe „Fehlformat“ die Fassade des dortigen Umhauses nach der Inspiration des Musikstücks „Panta Rhei – Alles fließt – Time in Flux“ von Ursula Mamlok kreativ gestaltet. Jetzt wird das Gebäude zu einem Mini-Museum. Bis zum 21. Oktober lädt die Menk’sche Geschäftsführerin Lilo Ihringer alle Bürger ein, ihr Wissen über die Geschichte Monheims und die drei Künstlerinnen Clara Schumann, Claire Waldorff und Ursula Mamlok in dem von innen schlicht gehaltenen Gebäude aufzupolieren.

Wo Auf dem Gelände der Menk’sche GmbH & Co. KG, Am Monbagsee, alternativ Opladener Straße 160.

Schon bevor der Besucher die Ausstellung im Umhaus betritt, wird er von den drei Musikerinnen begrüßt, zumindest in bildlicher Form. Der Monheimer Designer David Breddin hat drei Falzrohre in Gemälde verwandelt. Darauf zu sehen sind die Gesichter der Künstlerinnen in einer „Street-Art“-Optik. Fertig sei er jedoch noch nicht, erklärt Breddin. Momentan kreiere er an der Fassade der Betonwerk-Halle einen Hintergrund. „Es ist ein fließender Übergang der Städte geplant, wo die drei Akteurinnen hauptsächlich auftraten“, sagt er, während er bereits die ersten Konturen der Freiheitsstatue an die Wand sprayt. Er hat damit neben Leipzig und Bonn New York ausgewählt.