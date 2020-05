Akustischer Begegnungsort : Unbeirrbare Arbeit am unendlichen Raum

Bochum Das Bochumer Museum unter Tage würdigt den Düsseldorfer Kunstprofessors Erich Reusch.

Andere bahnbrechende Arbeiten des Künstlers existieren nur noch als fotografische Erinnerung – zum Beispiel die „Überlagerten Laserflächenbahnen“, mit denen Reusch 1967 Feinstaub als schwarze Rechtecke im Himmel sichtbar macht – in einer Zeit, in der noch niemand über die Abgas-Belastung der Luft als Problem nachdachte. Erich Reusch ist mit Unbedingtheit und Unbeirrbarkeit, störrisch und widerständig über 70 Jahre lang einer künstlerischen Vision nachgegangen, die alles andere als leicht konsumierbar ist. Seine Positionen bewegen sich zwischen Architektur, Skulptur, Installation, Land-Art und in seinen letzten Jahren auch Malerei, haben aber alle ein Thema gemein: den unendlichen Raum. Reusch setzte sich mit der Begrenztheit der menschlichen Erkenntnisfähigkeit und Existenz, der relativen Position des Menschen in einem tendenziell nicht endlichen Raum auseinander.