Corona-Krise : Etwas mehr Fälle von häuslicher Gewalt

Häusliche Gewalt bleibt auch in Leverkusen ein Problem. In den vergangenen Wochen ist ein leichter Anstieg feststellbar. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Leverkusen Die durch das Kontaktverbot befürchteten Horror-Szenarien sind ausgeblieben. Experten geben aber keine Entwarnung. Die Frage ist: Wie hoch ist die Dunkelziffer? „Nach den ersten Lockerungen melden sich Frauen vermehrt bei uns“, sagt Judith Stohr von der Frauenberatungsstelle Leverkusen.

Manchmal sind es kleine Dinge, die auf große Probleme hindeuten. Ein Suchergebnis im Internet zum Beispiel. Die Seite www.frauen-info-netz.de listet freie Plätze in Frauenhäusern auf. Für Leverkusen und einen Umkreis von 50 Kilometern zeigt die Karte viele rote, durchgestrichene Kreise. Das bedeutet: kein Platz frei. Häusliche Gewalt ist ein schwieriges Thema, vielleicht sogar eines der letzten Tabuthemen, aber sie ist eine Realität, die während der Corona-Krise zu eskalieren droht. Das zumindest befürchteten viele Experten, als das öffentliche Leben zunehmend runtergefahren wurde und die Kontaktsperren galten.

Die auch für Leverkusen zuständige Polizei Köln verzeichnet indes nur einen geringen Anstieg der Einsätze wegen häuslicher Gewalt. Im April 2019 wurde sie in 15 Fällen zu einem entsprechenden Einsatz in Leverkusen gerufen, der mit einer Strafanzeige endete. Im April 2020 ist die Zahl auf 26 gestiegen. Allerdings: 2018 lag sie bei 21. „Es ist nachvollziehbar, dass viele einen Anstieg der Fallzahlen während der Kontaktbeschränkungen befürchtet haben, aber allein anhand dieser Zahlen ist das, wenn überhaupt, nur geringfügig feststellbar“, sagt Polizeisprecher Christoph Schulte. Offen bleibe wie so oft die Frage, wie groß die Dunkelziffer ist.