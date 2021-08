Fachleute in Leverkusen und Umgebung : Neue Industriemesse für Schrauben im Forum

Leverkusen Nachdem wegen Corona Messen lange nicht stattfinden konnten, kommt wieder Bewegung in die Branche. Davon profitiert Leverkusen als „Messestandort“.

Am Mittwoch, 1. September, dreht sich im Wiesdorfer Forum alles um das Thema Schrauben. Die Industriemesse „Schraub-Tec“ ist an dem Tag in Leverkusen als Neuauflage zu Gast. Mit dem Konzept einer regionalen Fachmesse-Serie für das Thema Schraubverbindungen vernetzt die Vogel Communications Group (VCG), ein Würzburger Anbieter für Fachkommunikation, deutschlandweit Expertenwissen zu Schraubverbindungen, Schraubtechnik, Schraubwerkzeugen und C-Teile-Management. Damit soll eine Angebotslücke im Industriesektor geschlossen werden.

„Das Messekonzept ist thematisch klar abgegrenzt und fokussiert auf die Schraubaufgaben der Industrie“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die regionale Nähe erleichtere den Fachbesuchern die Teilnahme mit kurzer Anreise und ohne Übernachtung.

Nachdem wegen Corona Messen lange nicht stattfinden konnten, kommt nun wieder Bewegung in die Branche. Davon profitiert Leverkusen als „Messestandort“. „Es gibt Themen, die lassen sich einfach nicht rein digital abhandeln“, sagt VCD-Direktor Bernd Weinig.

Mechanische Verbindungselemente wie Schrauben und Muttern seien technisch wichtige Konstruktionsteile in der industriellen Anwendung. „Schraubverbindungen halten im wahrsten Sinne des Wortes die Industrie zusammen.“ Hier brauche es einen konkreten Knowhow-Austausch, „und das geht am besten Face to face“, sagt Weinig.

„Wir machen diese industrielle Verbindungstechnik nun mit allen Facetten hautnah erlebbar. Die Stärkung von Fachwissen, Kenntnissen und Fertigkeiten für sichere Schraubverbindungen ist das primäre Ziel der SchraubTec.“

Insgesamt soll die Messe in diesem und im kommenden Jahr an vier verschiedenen Standorten stattfinden. Dabei ist Leverkusen für den Westen vorgesehen. Am Dienstag, 30. November, folgt Dresden für den Osten Deutschlands.

Weitere Informationen zu der Regionalmesse im Forum am Büchelter Hof in Wiesdorf gibt es im Internet unter:

www.schraubtec.com

(bu)