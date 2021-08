Hohe Würde für Leverkusener : Landesverdienstorden für Hans-Joachim Fasel

Festlich-ernster Moment: Der Leverkusener Hans-Joachim Fasel nimmt von Ministerpräsident Armin Laschet in Düsseldorf den Orden samt Urkunde entgegen. Insgesamt ehrte Laschet 13 Bürger aus NRW. Foto: Land NRW/Günther Ortmann

Leverkusen/Düsseldorf Der Altenberger Dom liegt ihm besonders am Herzen, außerdem die Schiffsbrücke Wuppermündung, die stadtgeschichtliche Vereinigung und das Engagement im Verein „Leverkusen hilft krebskranken Kindern“.

Am Montag hatte Hans-Joachim Fasel allen Grund zu feiern. „Ich bekomme ja nicht alle Tage einen Orden verliehen“, sagte der frisch ausgezeichnete Würdenträger des Landes Nordrhein-Westfalen und erklärte, warum er am Abend mit seiner Frau und guten Freunden zum Essen ausging. Im Rahmen der Festlichkeiten zum 75. Jubiläum des Bundeslandes wurden im Düsseldorfer Ständehaus 13 Menschen ausgezeichnet, die sich um NRW besonders verdient gemacht hatten. Fasel – ein gebürtiger Wiesdorfer Jung, den die meisten als Hanno kennen – war in guter Gesellschaft: Prominentester Würdenträger des Tages war der ehemalige Präses der Evangelischen Landeskirche, Manfred Rekowski.