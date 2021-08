Gesundes Frühstück in Leverkusen : Bio-Brotboxen für alle Leverkusener Schulanfänger

Durch die Flut ist alles anders: Diesmal wurden die Brotboxen nicht auf dem Naturgut, sondern im alten Ratssaal am Goetheplatz gepackt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Auf Initiative des Naturguts Ophoven wurden zum 16. Mal gesunde Frühstücksdosen für die i-Dötzchen gepackt. Diesmal mussten die Helfer zum Befüllen jedoch an einen anderen Ort ausweichen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Klein

„Nächstes Jahr ist wieder alles wie immer!“ Mit dieser Behauptung hat sich Marianne Ackermann, Vorsitzende des Fördervereins Naturgut Ophoven, im vergangenen Sommer ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt. Zwar durften 2021 die Bio-Brotboxen für alle Leverkusener Erstklässler wieder im Innenraum gepackt werden und nicht wegen der Pandemie wie 2020 im Freien. Dafür hat das Juli-Hochwasser dieses Jahr ein neues Problem beschert: Auf dem Naturgut, auf dem die Aktion zum Schulbeginn traditionell stattfindet, werden bis auf weiteres die Wasserschäden beseitigt.

Also wurde gestern Nachmittag im alten Ratssaal am Goetheplatz gepackt. Ein passender Ort zum aufgedruckten Brotbox-Motto „Bühne frei für Klimaschutz“, fand Oberbürgermeister Uwe Richrath. Schließlich würden hier die politischen Weichen in Sachen Nachhaltigkeit gestellt. Und dann zog er wie die vielen anderen Helfer Handschuhe an und Haube auf.

Bevor es wie am Fließband und in Windeseile losging, zeigte Marianne Ackermann, was der Reihe nach in jede einzelne gelbe Brotbox gefüllt werden sollte: Ganz unten ein Flyer mit wichtigen Infos und Grußworten, dann Müsliriegel, Knusperbrot, Lineal, Teebeutel, Kressesamen und ein Tütchen Porridge. Wegen der Hygienebestimmungen immer noch ausschließlich verpackte Lebensmittel.

Zwischen vielen erwachsenen Helfern packten auch zwei sechsjährige i-Dötze mit, die in der vergangenen Woche eingeschult wurden. Fabian und Katharina, die ganz begeistert waren, dass sie die Tasche für ihre Klasse in Bergisch Neukirchen befüllen durften. Da fiel kaum auf, dass die Patin der diesjährigen Aktion fehlte. Johanna Gastorf war irgendwo zu Filmaufnahmen unterwegs.

Im 16. Jahr der „Aktion gesundes Frühstück“ gibt es Routine. Am Ende der Packstraßen waren große Taschen mit Anzahl und genauer Adresse der jeweiligen Klasse aufgetürmt. Die werden nun an die Leverkusener Grundschulen verteilt, so dass bald alle 1700 Erstklässler eine Bio-Brotbox im Tornister haben werden. Ein Appell, Kindern täglich ein frisches und gesundes Frühstück mit auf den Weg zu geben, weil es als wichtigste Mahlzeit des Tages gilt und die Basis für erfolgreiches Lernen ist.