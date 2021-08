Kandidatenkür in Leverkusen für die Landtagswahl 2022 : Grüne müssen ihre Komfortzone verlassen

Kandidatenkür in Leverkusen für die Landtagswahl 2022

Leverkusen Rupy David will für die Leverkusener Grünen 2022 in den Landtag ziehen und Zukunftschancen für junge Leute stärken. Sie setzte sich nach drei Wahlgängen gegen zwei Mitbewerber durch.

Die Grünen wollen den Wechsel und an die Macht: Bei der Landtagswahl 2022 soll das bislang Unmögliche möglich werden: Ein Leverkusener Mitglied der Umweltpartei soll den CDU- beziehungsweise SPD-Kandidaten vom Thron stoßen und als direkt gewählter Abgeordneter ins Düsseldorfer Parlament einziehen. Dafür kürten die Grünen am Dienstagabend Rupy David (32) zur Kandidatin. Die persönliche Referentin von Josefine Paul, der Grünen-Fraktionsvorsitzenden der Landtagsfraktion, setzte sich nach drei Wahlgängen knapp gegen Mitbewerber Thomas Nagel (37) durch (20 gegen 16 Stimmen). Irina Prüm, die dritte Bewerberin, hatte keine Chance.

Aus Sicht von Thomas Nagel gilt tatsächlich das Motto „Alles ist drin“. Der Richter am Amtsgericht in Opladen legte die Messlatte hoch: „Wir können das Direktmandat holen“, sagte er in seiner Bewerbungsrede vor 36 Grünen, die im Agam-Saal zur Kandidatenkür angetreten waren. Mit einem lokalen grünen Programm gebe es eine „echte Chance“. Nagel schlug vor, vor allem mit Leverkusener Verkehrsthemen zu punkten. Der geplante Ausbau der Autobahnen 1 und 3 seien eine städtebauliche Katastrophe. Da gehe es auch um Klima- und damit Menschenschutz. Dies interessiere auch landesweit. Das Land müsse den Druck auf den Bund, der für die Autobahnprojekte verantwortlich sei, erhöhen.