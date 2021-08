Bei Bayer 04 gestartet : „Eine vorbildliche Botschafterin des Sports“

Ausgezeichnet: Britta Heidemann. Foto: Land NRW/Günther Ortmann

Leverkusen/Köln Noch eine Geehrte, die in Leverkusen ihr sportliches Zuhause hat(te): Die erfolgreiche ehemalige Sportlerin Britta Heidemann – unter anderem holte sie 2008 olympisches Gold in Peking – „engagiert sich für Kinder und Jugendliche in aller Welt, etwa in Uganda und Brasilien.

Sie ist Ehren-Botschafterin der Aktion von ,Bewegung gegen Krebs’, Botschafterin der Stiftung Lesen sowie Patin des Vereins ,KIDsmiling’, eines Projekts für hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche“, heißt es vom Land NRW. Auch ihr überreichte Armin Laschet das Verdienstkreuz, als „vorbildliche Botschafterin des Sports“.

Die gebürtige Kölnerin Heidemann kennt Leverkusen gut. Die Fechterin trainierte während ihrer Leistungssport-Zeit beim TSV Bayer 04, ist seit 1995 im Verein. 2018 beendete sie ihre sportliche Karriere.

Neben dem Fechten gilt Britta Heidemanns Leidenschaft dem Reich der Mitte. Sie spricht fließend Chinesisch und ist seit zehn Jahren ehrenamtliche Botschafterin der „Deutsch-Chinesischen Wirtschaftsvereinigung“.

(RP)