Wegen Corona : Green Live und Touristikmesse in Kalkar verschoben

Green Live und Touristikmesse in Kalkar verschoben

KALKAR Sowohl die Landwirtschaftsmesse als auch die Messe für Touristik und Gesundheit können nicht am geplanten Termin stattfinden. Grund sind die derzeit hohen Corona-Zahlen.

Sie ist die Leitmesse für die Landwirtschaft im Rheinland: die Green Live in der Messe Kalkar. Doch aufgrund der Corona-Pandemie wird die Messe, die vom 6. bis 8. Dezember auf dem Wunderland-Gelände über die Bühne gehen sollte, aufs nächste Jahr verschoben.

Veranstalter Georg Remy von der Messe Kalkar sah letztlich keine andere Möglichkeit, wie er am Dienstag im Gespräch mit unserer Redaktion erläuterte. Zwar hätte die Messe laut aktueller Corona-Schutzverordnung stattfinden dürfen, jedoch hagelte es Absagen seitens der Aussteller. „Die Firmen hatten Sorge davor, ihre Mitarbeiter zur Messe zu schicken. Letztendlich wurde die Zahl der Absagen so hoch, dass es für uns wirtschaftlich keinen Sinn mehr gemacht hätte, die Green Live durchzuführen“, sagt Remy. Auch für den Veranstalter selbst sei das Risiko angesichts des derzeitigen politischen Meinungsbild in den letzten Tagen immer höher geworden. „Die Politik spricht ja von Kontaktbeschränkungen“, betont Remy.