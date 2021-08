Wirtschaftssenioren Leverkusen : Vier Firmen arbeiten gegen die Corona-Luft

Vertreter der AG Luv: Michael Calenberg (orca), Thomas Rous (Virobuster International), Norbert Gober (GoConsult) und J. Manuel von Möller (Bäro). Foto: Dierk Kowalke

Leverkusen Was muss ein Luftentkeimer in Pandemiezeiten können und was darf er nicht? Vier Unternehmen aus dem Umfeld Leverkusens haben eine Richtlinie entworfen, die jetzt über Deutschland hinaus Beachtung findet.