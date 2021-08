Landgericht: Prozess um Überfall-Serie : Statt Sankt Martin kamen die Räuber nach Quettingen

Der Kioskbesitzer nahm am Tatabend die Verfolgung der Räuber auf, eine Passantin rief parallel die Polizei. Foto: dpa/Fabian Strauch

Leverkusen Im Prozess um eine Überfall-Serie in Leverkusen gab es eine Überraschung. Einer der Angeklagten will offenbar reinen Tisch machen. Der zweite bringt eine dubiose dritte Person ins Spiel, „den Rumänen“.

Am Sank-Martins-Tag im November 2018 zogen die Kinder mit ihren Laternen durch Quettingen. Doch vier Männer hatten nicht die Barmherzigkeit des Heiligen Martin im Sinn. Ganz im Gegenteil: Sie planten einen schweren Raubüberfall auf einen Kiosk. Auch wenn die Beute wie bei den sechs anderen Raubüberfällen, die derzeit vor der 4. Großen Strafkammer des Kölner Landgerichts aufgearbeitet werden, gering ausfiel, bedeutete das ein entscheidender Einschnitt im Leben des Kiosk-Inhabers.

Der Mann hat seine als Familienbetrieb geführte Bude inzwischen aufgegeben. Heute – knapp drei Jahre nach der Tat – könne er nachts wieder ruhig schlafen, sagt er. Alles, was damals vorfiel, so lückenlos darzustellen wie bei seiner ersten Vernehmung durch die Polizei , fällt ihm schwerer.

Vier der sieben in der Anklage genannten Überfälle fanden auf Tankstellen statt. Besonders zwei Zapfstellen scheinen für Überfälle „besonders geeignet“ zu sein. In einem Fall reagierte der Mann hinter der Theke entschlossen und trieb mit seiner Schreckschusspistole die Angreifer in die Flucht.