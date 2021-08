Spende statt Teilnahmegebühr : Schwimmen für Leverkusener Flutopfer im Wiembachtal

Leverkusen „Schwimmen gegen die Flut“ hieß es am Wochenende im Hallenbad im Wiembachtal. Marco Henrichs, der im Sportpark bei H2O-BLOXX Trainingscamps für Langstreckenschwimmer anbietet, und sein Team hatten die Idee für die Benefizaktion.

„Auch wir Sportler sollten Vorbild sein und die Ärmel hochkrempeln, um den von der Flut betroffenen Menschen möglichst zeitnah helfen“, sagt Henrichs. „Denn Sport verbindet, heißt es bei uns Sportlern. Und das gilt in erster Linie für Menschen in Not.“ Gemeinsam mit den Trainern Dietmar Krüll und Fabian Rahn stand Henrichs an zwei Tagen in Opladen nonstop am Beckenrand, um eine Trainingsgruppe nach der anderen in Kraultechnik zu trainieren. Statt der sonst üblichen Teilnahmegebühr spendeten die Schwimmer für Flutopfer an die Bürgerstiftung Leverkusen. 1600 Euro kamen zusammen. Foto: Uwe Miserius