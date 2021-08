Bürgerstiftung Leverkusen : 1,4 Millionen Euro für Flut-Opfer gesammelt

Leverkusen Die Solidarität mit Leverkusener Flutopfern bleibt weiterhin groß. 1,4 Millionen Euro sind bisher an Spenden bei der Bürgerstiftung eingegangen. Und es geht weiter.

Die Zahlen: Mehr als 5000 Spendeneingänge sorgten bisher für eine Hilfssumme von knapp 1,4 Mio. Euro für die Betroffenen. Ein großer Teil der Spenden stamme von Einzelpersonen. Uwe Richrath, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung: „Es beeindruckt mich, zu sehen, wie wir mit den Spenden den in Not geratenen Menschen schnell helfen können und wie sehr wir in Leverkusen in dieser Notsituation zusammenhalten.“