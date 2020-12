Organisatoren in Leverkusen erfreut über den Zulauf : Großer Andrang in Rheindorf bei der „Glühwein-Wanderung“

Leverkusen Geplant war, dass sich viele Rheindorfer Gastronomen an der Aktion beteiligten. Am Ende machten nur drei mit. Doch die kamen angesichts des Besucherandrangs aus dem Verkaufen kaum heraus.

Es schien wie eine gute Idee. Die Gastronomen in Rheindorf sollten ihre Türen öffnen und durch diese hindurch Glühwein an nur kurz anwesende Gäste ausschenken. Eine Glühwein-Wanderung durchs eigene Dorf ist innovativ, ist frisch. Doch so gern viele Lokalbesitzer das rote oder weiße Leckerei ausgegeben hätten, so sehr scheuten sie in diesen schweren Zeiten das Risiko, dass nachher keiner kommt und sie auf den Getränken sitzen bleiben, berichtet Veranstalter Frank Lagemann. Am Ende machten nur drei mit: die Gaststätte Norhausen, der Kiosk am Kreisverkehr (der keinen Wein ausschenken durfte) und das Eiscafé Albino.